Retroscena Bruno Conti: "Si stava strozzando per separare Panucci e Spalletti"

Lo racconta Totti al "Corriere della Sera" e non si può fare a meno di sorridere. Il retroscena riguarda Luciano Spalletti, Christian Panucci e Bruno Conti. Ecco le parole di Totti: "Una volta ci fu un litigio tra Panucci e Spalletti. Due tipi che prendono fuoco facilmente. Cominciano a discutere nel campo, poi appena finita la partita tutti a correre per evitare che si menino. Si sono affrontati nello spogliatoio e per separarli si è messo in mezzo Bruno Conti, che è piccolo piccolo. A Bruno, nel trambusto, è andata di traverso una crostatina che stava mangiando. Manca poco muore"