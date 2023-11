Totti, amarcord Roma: venticinque anni fa Francesco diventò Il Capitano

La data che tutti ricordano è quella del 31 ottobre. Il 31 ottobre 1998, quando Halloween era ancora una festa americana o poco più, Francesco Totti indossò per la prima volta la fascia di capitano della Roma. Zeman era l'allenatore, Aldair il predecessore che capì, prima di tutti, che quel ragazzo di 22 anni nato e cresciuto con i colori giallorossi in testa, nel cuore e nei piedi, meritasse di diventare il leader della squadra. Non aveva torto. Tanto che dal primo novembre 1998, cioè dal giorno dopo quel 31 ottobre, Francesco, da Totti, è diventato "Il Capitano". Nozze d'argento, quindi. Perché è vero che Totti ha smesso sei anni fa, ma è vero anche che, da 25 anni, è "Il Capitano". Lo è ancora adesso, nonostante dopo di lui ci siano stati altri tre romani ad indossare la fascia (De Rossi, Florenzi e Pellegrini) e un bosniaco, Dzeko. Con tutto il rispetto per ognuno di loro, quando si parla di Capitano, in associazione alla Roma, il nome è solo uno. Lo ha detto anche Mourinho: Totti è nella Roma, è nelle pareti di Trigoria, nei ricordi della gente, nelle magliette con il 10 e il suo nome che ancora vengono stampate, nell'amore che il tempo non ha mai affievolito. Neppure nei momenti peggiori, neppure quando chi era in società - gente di passaggio - ha cercato di fare di tutto per screditarne il nome. L'immagine. La storia. Ma la storia ha detto che Totti è ancora il Capitano, di altri si fa fatica persino a ricordare il nome.