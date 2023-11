Qualificazioni Euro 2024, Kvaratskhelia scatenato: doppietta

ROMA - Grande protagonista di questo giovedì di qualificazioni ad Euro 2024 è l'esterno del Napoli Kvarataskhelia , autore di una doppietta che non ha comunque regalato la vittoria alla sua Georgia . La Spagna sbanca Cipro con la stellina Yamal in gol, Bosnia e Svezia crollano rispettivamente contro Lussemburgo e Azerbaijan . Vincono Austria , Slovacchia e Montenegro.

Gruppo A

Georgia-Scozia 2-2

Alla Georgia non basta uno Kvaratskhelia in grande spolvero per battere la Scozia. L'esterno del Napoli porta avanti i suoi al 15', poi il pari di McTominay ad inizio ripresa. Kvaratskhelia al 57' regala il 2-1 alla Georgia e sembra fatta, ma in pieno recupero, al 92', la Scozia centra il definitivo 2-2 con Shankland.

Cipro-Spagna 1-3

Va tutto secondo i piani per la Spagna che supera 3-1 Cipro. Gli iberici ormai si avviano a vincere il girone: sblocca il risultato al 5' il 16enne Yamal, poi rimpinguano il bottino di gol Oyarzabal (22') e Joselu (28'). Di Pileas, al 75', il gol della bandiera cipriota.

CLASSIFICA: Spagna 18, Scozia 16, Norvegia 10, Georgia 8, Cipro 0.

Gruppo F

Estonia-Austria 0-2

Vittoria esterna per l'Austria che regola l'Estonia con un secco 2-0 chiudendo la pratica già nel primo tempo: in gol Laimer al 26' e Lienhart al 40'.

Azerbaijan-Svezia 3-0

Clamoroso crollo della Svezia in casa dell'Azerbaijan: inizio shock per gli scandinavi sotto di due reti già dopo 6' grazie alle reti di Mahmudov e Dadashov, poi a 1' dal termine è ancora Mahmudov a firmare il tris che permette agli azeri di vincere 3-0 e agganciare a in classifica proprio la Svezia.

CLASSIFICA: Austria 19, Belgio 17, Svezia 7, Azerbaijan 7, Estonia 1.

Gruppo G

Bulgaria-Ungheria 2-2

L'Ungheria va in vantaggio al 10' con Adam, poi al 24' il pari bulgaro di Delev. I padroni di casa restano in dieci per il rosso all'ex Bologna Antov al 36', ma la parità numerica è ristabilita ad inizio secondo tempo con l'espulsione di Kerkez. Despodov su rigore al 78' illude la Bulgaria, il pari ungherese arriva in pieno recupero con l'autorete di Petkov.

Montenegro-Lituania 2-0

Il Montenegro supera 2-0 la Lituania con un gol per tempo e tiene ancora aperte le speranze di qualificazione: sblocca già al 3' Kuc, poi è il redivivo Jovetic (ex Fiorentina) in apertura di ripresa a siglare il raddoppio.

CLASSIFICA: Ungheria 15, Serbia 13, Montenegro 11, Lituania 6, Bulgaria 3.

Gruppo J

Lussemburgo-Bosnia 4-1

Il Lussemburgo schianta la Bosnia-Erzegovina con un netto 4-1. Apre le danze nel primo tempo Olesen, poi il raddoppio su calcio di rigore di Rodrigues. Nella ripresa arriva anche il terzo gol grazie l'autorete del bosniaco Mujakic, con il gol della bandiera ospite realizzato allo scadere da Gojkovic, prima del poker Lussemburgo all'ultimo secondo del recupero con Rodrigues.

Lichtenstein-Portogallo 0-2

Prosegue la marcia trionfale del Portogallo capolista: battuto anche il Liechtenstein 2-0 grazie alle reti, entrambe nel secondo tempo, di Cristiano Ronaldo e Cancelo.

Slovacchia-Islanda 4-2

Gol e spettacolo tra Slovacchia e Islanda: ospiti avanti al 17' con Oskarsson, poi tra il 30' e il 36' il ribaltone firmato Kucka e Duda (su rigore). Ad inizio ripresa la Slovacchia dilaga con la doppietta dell'ex Sassuolo Haraslin, con il gol di Gudjohnsen a fissare il risultato sul 4-2 finale.

CLASSIFICA: Portogallo 27, Slovacchia 19, Lussemburgo 14, Islanda 10, Bosnia-Erzegovina 9, Liechtenstein 0.