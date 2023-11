Ulivieri, malore all'Olimpico prima di Italia-Macedonia: le sue condizioni

ROMA - C'è apprensione per le condizioni di Renzo Ulivieri : il presidente dell'Assoallenatori è stato colto da un malore allo stadio Olimpico di Roma prima del fischio di inizio della partita tra Italia e Macedonia del Nord . Il classe 1941 è stato poi portato al Pronto Soccorso dell' ospedale Santo Spirito intorno alle 21:30 .

Uliveri, le condizioni dopo il malore

Secondo quanto trapelato nelle ultime ore, l'ex tecnico del Bologna sarebbe ancora ricoverato in ospedale per accertamenti ma le sue condizioni non sono considerate gravi.