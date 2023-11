Elite League: l'Italia Under 20 sfida il Portogallo

ROMA - Dopo 128 giorni dopo riecco Italia-Portogallo . A quattro mesi dal trionfo azzurro nell' Europeo Under 19 , le due squadre si ritrovano di fronte (stavolta a livello di Under 20). A Sassuolo , con calcio d'inizio alle 14 (diretta RaiSport), l' Italia va a caccia della quarta vittoria consecutiva nell'Elite League, dopo quelle con Repubblica Ceca , Polonia e Inghilterra . A sostenere la squadra di Alberto Bollini ci saranno anche 1.200 tra bambine e bambini delle scuole di Sassuolo, con l'Italia che torna a giocare al Ricci per la quarta volta: l'ultimo precedente è quello del novembre scorso, un 2-1 alla Repubblica Ceca grazie ai gol di Ambrosino e Cassano.

Italia-Portogallo Under 20: i precedenti

Dieci precedenti a livello di Under 20 tra Italia e Portogallo: il bilancio è di quattro vittorie degli Azzurrini, tre pareggi e tre successi portoghesi. L'ultima sfida, valida sempre per l'Elite League, è stata vinta dall'Italia per 2-1 nel settembre 2022 grazie ai gol di Casadei e Volpato. L'Italia sta preparando la partita al Mapei, dove questa mattina è stata accolta dal direttore organizzativo del Sassuolo, Andrea Fabris, che ha portato i saluti della società donando a Bollini la maglia della squadra neroverde.

Dieci "reduci" dell'Europeo tra i convocati

Sono dieci i convocati dell'attuale Under 20 che hanno fatto parte della spedizione trionfale di Malta: i portieri Mastrantonio e Palmisani, i difensori Dellavalle, Missori e Regonesi, i centrocampisti Amatucci, Faticanti, Hasa e Pisilli e l'attaccante D'Andrea. "Sono tanti i ricordi che mi vengono in mente di quell'Europeo - sottolinea Hasa, autore di una doppietta in Inghilterra e miglior giocatore dell'Europeo U19 -. Il Portogallo vorrà la rivincita, ma noi siamo pronti". In classifica la Germania, battendo la Romania, si è riportata in testa: "Stiamo disputando un torneo molto prestigioso e ci aspetta una partita molto difficile contro un avversario molto abile tecnicamente nei singoli e di grande tradizione nel gioco sulle fasce - ha spiegato Bollini -. Dovremo essere bravi nei duelli, senza però mai rinunciare al gioco: solo così potremo ottenere un altro grande risultato come quello contro l'Inghilterra".

La visita alla Ferrari. Bollini: Ispirazione per raggiungere l'eccellenza

In attesa di scendere in campo, gli Azzurrini hanno visitato gli stabilimenti di Ferrari a Maranello. La squadra e lo staff sono stati ricevuti dalla Chief Communications Officer Francesca Montini. I calciatori hanno osservato con particolare attenzione le linee di assemblaggio, la sede di Scuderia Ferrari e le vetture del Reparto Classiche. Si sono poi soffermati ad ammirare la Ferrari 296 GTB, la berlinetta sport a motore centrale-posteriore dotata di un’architettura V6 ibrida. “La Ferrari rappresenta per il nostro Paese un grande patrimonio di tecnologia, di esperienza e di passione - ha sottolineato Bollini -. Per tutti noi essere qui è di ispirazione per raggiungere il massimo livello di eccellenza e per rappresentare l’Italia con lo stesso orgoglio delle persone di Maranello.”

Italia Under 20: le convocazioni

Portieri: Davide Mastrantonio (Monterosi Tuscia), Lorenzo Palmisani (Olbia);

Difensori: Samuele Angori (Pontedera), Giovanni Bonfanti (Atalanta), Alessandro Dellavalle (Torino), Alessandro Fontanarosa (Cosenza), Alessandro Marcandalli (Reggiana), Filippo Missori (Sassuolo), Iacopo Regonesi (Atalanta), Filippo Terracciano (Verona);

Centrocampisti: Lorenzo Amatucci (Fiorentina), Giacomo Faticanti (Lecce), Luis Hasa (Juventus), Lorenzo Ignacchiti (Pontedera), Tommaso Milanese (Ascoli), Niccolò Pisilli (Roma), Federico Zuccon (Cosenza);

Attaccanti: Nicholas Bonfanti (Modena), Claudio Cassano (Cittadella), Luigi Cherubini (Roma), Luca D'Andrea (Catanzaro), Daniele Montevago (Gubbio), Antonio Raimondo (Ternana)

Staff - Tecnico: Alberto Bollini: Assistente tecnico: Marco Scarpa; Capodelegazione: Evaristo Beccalossi; Preparatore atletico: Nicolò Varesco; Coordinatore area portieri giovanili: Gaetano Petrelli; Preparatore dei portieri: Francesco Antonioli; Match analyst: Luca Dalmasso; Medici: Carmelo Papotto, Raffaele Iorio, Lorenzo Ticca; Fisioterapisti: Angelo Cartocci, Giuseppe Galli; Nutrizionista: Alessio Colli; Segretario: Luca Gatto

Elite League 2023-24: le prossime gare

Lunedì 20 novembre

Ore 18: Germania-Inghilterra

Martedì 21 novembre

Ore 14: ITALIA-Portogallo (Sassuolo, diretta RaiSport)

Classifica (tra parentesi le gare giocate): Germania (5) 11, ITALIA (4) 10, Portogallo (5) 9, Polonia (4) 7, Norvegia (3) e Romania (5) 6, Inghilterra (3) e Repubblica Ceca (5) 0

Elite League 2023-24: il calendario dell'Italia

Giovedì 21 marzo 2024: Romania-Italia

Lunedì 25 marzo 2024: Italia-Norvegia

Gare già disputate

Giovedì 7 settembre

Germania-ITALIA 1-1

Romania-Repubblica Ceca 2-0

Venerdì 8 settembre

Polonia-Portogallo 4-0

Lunedì 11 settembre

Polonia-Germania 1-1

Repubblica Ceca-ITALIA 0-1

Martedì 12 settembre

Portogallo-Romania 2-1

Giovedì 12 ottobre

Romania-Inghilterra 2-0

Norvegia-Repubblica Ceca 2-1

Venerdì 13 ottobre

Portogallo-Germania 1-2

ITALIA-Polonia 1-0

Lunedì 16 ottobre

Norvegia-Romania 5-0

Martedì 17 ottobre

Germania-Repubblica Ceca 4-2

Inghilterra-Portogallo 1-2

Giovedì 16 novembre

Inghilterra-ITALIA 0-3

Venerdì 17 novembre

Portogallo-Norvegia 2-1

Romania-Germania 0-1

Repubblica Ceca-Polonia 0-1