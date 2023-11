Globe Soccer Award, via alle votazioni. Il City domina le nomination

Il 19 gennaio presso l'Atalatins The Palm di Dubai si alzerà il sipario sui Dubai Globe Soccer Awards. Tra i candidati spiccano i nomi di ben dieci giocatori del Manchester City , vincitore della UEFA Champions League. Accanto a loro, figurano Harry Kane del Bayern Monaco, Jude Bellingham del Real Madrid e Mohamed Salah del Liverpool, anche loro in corsa per la cerimonia di premiazione che si svolgerà insieme con la 18ma edizione della Dubai International Sports Conference organizzata dal Dubai Sports Council. L'evento rappresenta una delle principali celebrazioni dell'eccellenza calcistica internazionale, con la 14ma edizione degli Awards e la Dubai International Sports Conference che accoglieranno stelle del calcio passate e presenti.

Tra i candidati i nomi più grandi del calcio europeo

La lista dei 30 candidati al titolo di Best Men’s Player è dominata da grandi nomi del calcio europeo, insieme con Cristiano Ronaldo dell'Al Nassr e Lionel Messi dell'Inter Miami, anche loro in corsa per il premio più ambito. La categoria di Best Women’s Player vede invece tra le 20 candidate la vincitrice della Coppa del Mondo spagnola Aitana Bonmati, Sam Kerr del Chelsea e la talentuosa tedesca Alexandra Popp. Tra i candidati per il Best Women’s Club, troviamo invece il Barcellona, detentore della Champions League, e il Chelsea, sei volte campione della Women's Super League. Per quanto riguarda il Best Men’s Club, il Manchester City concorre al titolo con squadre come Napoli, Al Ahly, Al Ittihad e Fluminense. Il manager del Manchester City, vincitore del treble, Pep Guardiola, è invece tra le nomination per il Best Coach, affiancato da personalità di spicco come Marcel Koller, l'allenatore svizzero che ha condotto l'Al Ahly alla conquista di cinque trofei in soli 10 mesi, e Carlo Ancelotti del Real Madrid, il coach più vincente nella storia della UEFA Champions League con quattro trofei vinti. Nel contempo, la lotta per il Premio Maradona, destinato al miglior marcatore dell'anno solare, è intensamente combattuta tra Haaland, Kane, Mbappé e Ronaldo, separati da una manciata di gol a meno di sei settimane dalla fine del 2023.

A Dubai c'è anche tanta Italia

Il calcio italiano in prima fila quest’anno con tecnici e giocatori, club e dirigenti anche alla luce di una stagione che ha regalato 5 semifinaliste e 3 finaliste nelle Coppe Europee. Tra i talenti emergenti si segnalano le presenze di Casadei (premiato come Miglior Giocatore del Mondiale U-20) e Baldanzi, vice-campioni del Mondo con la Nazionale Under-20. Nelle altre candidature nomine significative per tecnici (Ancelotti, De Zerbi, Spalletti, Simone Inzaghi, Pioli e Spugna), giocatori (Osimhen, Kvaratskhelia, Lautaro e Barella), club (Inter vicecampione d’Europa, Napoli campione d’Italia, Roma vicecampione di Europa League e scudettata al femminile), presidenti (De Laurentis) e dirigenti (Giuntoli). Il Napoli del terzo scudetto e la Milano del calcio, meritano di essere al centro della scena, come altri rappresentanti del pallone italiano (i portieri nerazzurri del passato Onana e del presente Sommer, con il milanista Maignan).

Le parole di Tommaso Bendoni

Tommaso Bendoni, Fondatore e CEO di Globe Soccer, ha detto: "La nostra partnership con il Dubai Sports Council rimane fondamentale per l'espansione in corso dei Globe Soccer Awards, e la cerimonia di quest'anno trova una cornice ideale presso il rinomato Atlantis, The Palm. Come ogni anno, sono entusiasta di vedere i tifosi partecipare al voto. La voce dei tifosi è sempre stata di grande importanza per noi, e abbiamo risposto alle loro richieste con il lancio della nostra nuova app, dove i tifosi di tutto il mondo possono votare per undici premi principali e altre quattro categorie digitali, scegliendo tra oltre 220 candidati provenienti da Africa, Australia, Asia, Americhe ed Europa". Bendoni ha poi aggiunto che Globe Soccer è orgogliosa di annunciare come nuovo Official Presenting Partner, Shiba Saga, piattaforma di crypto gaming, e Tatatu come nuovo Gold Sponsor. I Platinum Sponsor Al Nabooda Automobiles, Audi ed Emirates tornano invece ancora una volta, insieme con i Gold Sponsor Montegrappa, Power Horse, Silversands e Sushi Samba.