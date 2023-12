Damiano dei Maneskin con la sciarpa "Champions": non è quella della Roma, riconoscete la squadra?

Il cuore di Damiano David non batte più soltanto per la Roma. Il frontman dei Maneskin, noto tifoso giallorosso, ha esibito la sua passione per un altro club per le strade di Tokyo. La band romana si trovava in Giappone per alcune tappe del tour mondiale e sui social ha voluto immortalare l'evento. Da buoni turisti stranieri, Victoria, Ethan, Thomas e Damiano hanno girato la capitale nipponica in lungo e in largo, incontrando anche alcuni innamoratissimi fan. Ma è stato tra le vie del centro che proprio il cantante, di recente paparazzato insieme alla presunta nuova fidanzata, si è lasciato andare al tifo per un altro club, esibendone la sciarpa "Champions". Avete capito di quale si tratta?