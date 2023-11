Damiano dei Maneskin e la nuova fidanzata Dove Cameron: passione a Sydney

Damiano David dei Maneskin in love. Continua la storia d'amore tra il cantante romano e Dove Cameron. Dopo gli avvistamenti in America, la coppia è stata paparazzata dal settimanale Chi in Australia. Nelle foto i due si scambiano tenere effusioni su una spiaggia di Sydney. Per ora i diretti interessati non hanno ancora ufficializzato questo legame nato qualche mese fa.