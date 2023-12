Mistero Lavezzi, in ospedale ma non per accoltellamento: svelata la verità

Colpo di scena su Ezequiel Lavezzi, che aveva fatto preoccupare i tifosi con la notizia del suo accoltellamento. Secondo le prime notizie, l'argentino era stato ricoverato in seguito a un incidente durante una festa nella sua villa a José Ignacio, a pochi chilometri dalla città termale di Punta del Este. Si parlava, per l'appunto, di una ferita all'addome (possibilmente accoltellato) dopo una rissa in famiglia. Ma ora sono spuntate nuove informazioni che smentiscono tutto.