Lavezzi accoltellato, è in ospedale: "Lite shock, cos'è successo e come sta"

Ezequiel Lavezzi sarebbe stato accoltellato in Uruguay , ma in ore concitate il condizionale è d'obbligo mentre susseguono indiscrezioni e ricostruzioni dell'accaduto. El Pocho avrebbe riportato una ferita all'addome oltre a una frattura alla clavicola in seguito a un incidente durante una festa nella sua villa a José Ignacio , a pochi chilometri dalla città termale di Punta del Este . Secondo quanto riferito dei media argentini l'ex attaccante ha dovuto essere ricoverato d'urgenza in ospedale.

La direttrice della Questura di Maldonado, Paola Hernández ha spiegato che: "Alle 5 del mattino è stato richiesto l'intervento della polizia che, una volta sul posto, ha richiesto l'intervento di un'autoambulanza a bordo della quale Lavezzi è stato trasferito nell'ospedale di Cantegril. Al momento del trasferimento Lavezzi era accompagnato dalla fidanzata, dal fratello e dai proprietari dell'immobile. Non è stata trovata alcuna coltellata. Lavezzi non versa in gravi condizioni" .

Lavezzi, si lavora per ricostruire la dinamica dei fatti

A TN un funzionario di polizia ha aggiunto: "Al momento i medici non hanno confermato la ferita da coltellata, ma solo una scapola fratturata. Al momento non si sa come siano accaduti i fatti. Siamo lavorando per raccogliere le dichiarazioni dei testimoni sul posto, dei proprietari e dei dipendenti del luogo in cui Lavezzi è rimasto ferito. Ad oggi non si conoscono l'origine dell'infortunio e il motivo. Al momento i parenti non hanno presentato alcuna denuncia e stanno lavorando tutta la giornata per chiarire i fatti accaduti".

Diego Lavezzi, fratello di El Pocho, testimonierà questo pomeriggio davanti alla polizia nell'ambito delle indagini. Si vocifera di una presunta rissa scaturita da litigio che la famiglia, però, pur confermando l'intervento della polizia e le ferite, smentisce con forza. C'è chi racconta che Lavezzi sarebbe andato a letto prima di chiamare il pronto soccorso. A Radio La Red è intervenuta una persona vicina a El Pocho, che ha raccontato un'altra versione: l'ex calciatore sarebbe salito su una scala per cambiare una lampadina e sarebbe caduto, schiantandosi contro un mobile e ferendosi.