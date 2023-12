Diretta sentenza Superlega, segui la giornata della Uefa Live

La Liga ha annunciato che i club che scenderanno in campo quest'oggi indosseranno una maglia prima di scendere in campo con la scritta "Guadagnatelo sul campo". Ovviamente è escluso il Real Madrid che affronterà l'Alaves in trasferta

Ceferin parlerà in conferenza stampa a partire dalle ore 14 per ribadire la posizione della Uefa dopo la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione Europea

Secondo le ultime indiscrezioni, la Superlega sarà formata da 64 club divisi in tre leghe. Previsto anche il coinvolgimento del calcio femminile con 32 club in due leghe

Le prime due leghe si chiameranno Star League e Gold League con 16 club ciascuna, mentre la Blue League sarà composta da 32 società. La partecipazione avverrà per merito sportivo e sono previste promozioni e retrocessioni. L'accesso alla terza lega (la Blue League) sarà stabilita mediante i risultati raggiunti nei campionati nazionali. I club giocheranno partite di andata e ritorno in gironi da 8 e alle fine della stagione una fase ad eliminazione diretta deciderà le promozioni ed i club campione di ogni campionato. Nel primo anno di competizione, i club saranno selezionati sulla base di un indice di criteri trasparenti basati sulle prestazioni.

Le parole di Laporta: "L'FC Barcelona, ??una società sportiva di proprietà dei suoi membri e senza altro sostegno finanziario oltre a quello che la sua attività può generare, ha analizzato negli ultimi mesi i problemi del calcio europeo così come è concepito attualmente, a vantaggio dei club che possono ottenere benefici esterni illimitati e in certi casi anche esterni al mondo stesso del calcio. In difesa degli interessi dei soci, abbiamo considerato che dobbiamo garantire la sostenibilità presente e futura dell'entità. È giunto il momento che i club abbiano un maggiore controllo sul loro destino e sul loro futuro. Voglio che sia molto chiaro che la posizione "Il Barça non intende andare contro la Liga spagnola o contro i campionati nazionali. Al contrario, con una migliore competizione europea e con più risorse, i campionati nazionali saranno più equilibrati e competitivi".

11:14

La nota del Barcellona: "Soddisfatti della sentenza"

11:08

Real Madrid, Perez: "L'Europa delle libertà ha trionfato"

11:07

Superlega, quando potrebbe partire

La società A22 è già al lavoro per dare il via alla competizione. Leggi tutto

11:05

Uefa: "La piramide calcistica sarà salvaguardata"

"Confidiamo che la piramide calcistica europea basata sulla solidarietà, che i tifosi e tutte le parti interessate hanno dichiarato come il loro modello insostituibile, sarà salvaguardata contro la minaccia di evasione da parte delle leggi europee e nazionali"

11:03

La reazione della UEFA

"La UEFA prende atto della sentenza pronunciata oggi dalla CGCE nel caso della European Super League. Questa sentenza non implica l'approvazione o la convalida della cosiddetta 'super league', ma piuttosto sottolinea una carenza storica nel quadro della pre-autorizzazione della UEFA, un aspetto tecnico che è già stato riconosciuto e affrontato nel giugno 2022. La UEFA è fiduciosa nella solidità delle sue nuove regole, e nello specifico che siano conformi a tutte le leggi e regolamenti europei pertinenti. La UEFA rimane risoluta nel suo impegno a sostenere la piramide calcistica europea, assicurando che continui a servire i più ampi interessi della società. Continueremo a plasmare il modello sportivo europeo collettivamente con associazioni nazionali, leghe, club, tifosi, giocatori, allenatori, istituzioni europee, governi e partner"

11:00

La presa di posizione della Liga

La Liga ha emanato un comunicato dopo il verdetto della Corte di Giustizia: "Tutto ciò che non è un modello completamente aperto, con accesso diretto solo dai campionati nazionali, stagione per stagione, è un formato chiuso, contrario ai valori europei dello sport LALIGA chiede alla Commissione Europea misure legislative per tutelare la stabilità e futuro del calcio europeo"

10:55

I social si scatenano: torna Agnelli?

La sentenza della Corte di giustizia ha scatenato i social, con Andrea Agnelli che è il più citato. Leggi tutto

10:46

Tebas risponde a Reichart: "Non potranno riaprire il bar per bere fino alle 5"

"Sia chiaro, non ci sono dubbi sul fatto che adesso non potranno riaprire il bar per bere fino alle 5 del mattino come sembra sia per l'amministratore delegato (di A22, ndr) Bern Reichart. La Corte Ue afferma che le regole per l'ammissione alle competizioni Fifa e Uefa sono trasparenti, ma non che debbano ammettere la Super League. Al contrario, sottolinea che i criteri di ammissione ai tornei devono essere trasparenti, oggettivi e non discriminatori. Principi appunto incompatibili con la Superlega". Questo un secondo commento sui social del presidente della Liga Javier Tebas, rispondendo alle esultanze di A22, la società cappello della Superlega

10:40

Roures: "Il progetto non può concretizzarsi"

Roures: "Non cambierà nulla perché il progetto non può concretizzarsi. Non ci sono francesi e tedeschi e dubito che ci saranno gli italiani. Farlo con il Barça, Madrid, Porto... è far volare le colombe".

10:35

La nota dello Juventus Club Parlamento

"La corte di giustizia Ue si e' espressa a favore delle osservazioni fatte sulla superlega, confermando un abuso di posizione dominante assolutamente sproporzionato da parte di Uefa e Fifa. Ancora una volta il tempo e' galantuomo: il presidente Andrea Agnelli, che ringraziamo per il coraggio di averci sempre messo la faccia, ha combattuto una battaglia per la liberta' dello sport e del mercato". Cosi' il direttivo dello Juventus Club Parlamento

10:30

Alle 12 conferenza della A22

È fissata alle ore 12 una conferenza da parte della A22 che commenterà la decisione della sentenza e spiegherà le prossime mosse della Superlega

10:22

Cosa cambia dopo la sentenza

Con questa sentenza, la Corte Ue apre la gabbia rigidissima delle competizioni internazionali e la liberalizza. Di fatto, Uefa e Fifa non possono punire i club che vorranno partecipare a tornei organizzati da altre entità, come appunto nel progetto separatista del 2021 a cui sono rimaste agganciate solo Real Madrid e Barcellona

10:18

Reichart: "Partite in tv trasmesse gratis"

10:16

Il tweet di Tebas

Tebas: "Ci vogliono regole trasparenti, chiare, oggettive per l'approvazione delle competizioni, che non valgono con la semplice disapprovazione, e ci deve essere un assetto normativo oggettivo che richieda condizioni paragonabili all'intero settore, ma che non sia lasciato alla libera discrezionalità dei leader specifici della FIFA e della UEFA, perché lì si creerebbe una situazione di abuso di potere dominante"

10:11

Corte di giustizia: "Rispettare regole di concorrenza e libertà di movimento"

"L'organizzazione di competizioni calcistiche interclub e lo sfruttamento dei diritti mediatici costituiscono, evidentemente, attività economiche. Devono quindi rispettare le regole della concorrenza e rispettare le libertà di movimento, anche se il valore economico dello sport presenta alcune caratteristiche specifiche, come l'esistenza di associazioni dotate di determinati poteri di regolamentazione e controllo e il potere di imporre sanzioni. La Corte rileva inoltre che, parallelamente a tali competenze, anche la Fifa e l'Uefa si organizzano competizioni calcistiche

10:08

Corte di giustizia: "Fifa e Uefa restringono la concorrenza"

"Le regole FIFA e UEFA subordinano alla loro previa approvazione qualsiasi nuovo progetto calcistico interclub, come ad esempio la Super League e il divieto ai club e ai giocatori di giocare in quelle competizioni sono illegali. Non c'è quadro normativo FIFA e UEFA che garantisca che siano trasparenti, oggettive, non discriminatorie e proporzionate. Allo stesso modo, le norme che conferiscono alla FIFA e alla UEFA il controllo esclusivo sullo sfruttamento commerciale dei diritti connessi a tali concorsi sono tali da restringere la concorrenza, data la loro importanza per i media, i consumatori e telespettatori nell’Unione europea"

10:06

Reichart: "Il monopolio della Uefa è finito"

Reichart ha commentato: "Abbiamo conquistato il diritto di competere. Il monopolio della UEFA è finito. Il calcio è LIBERO. Ora i club non subiranno più minacce e sanzioni. Sono liberi di decidere del proprio futuro".

10:01

La Liga: "Modello egoista"

Immediata è stata la reazione della Liga spagnola che ha riportato: "La Superlega è un modello egoista ed elitario. Del calcio europeo si è già parlato, non insistete".

9:57

Corte di giustizia: "Abuso di potere di Fifa e Uefa"

Si è espressa la corte di giustizia che tiene viva la Superlega: "Le norme della Fifa e della Uefa sull'autorizzazione preventiva delle competizioni calcistiche interclub, come la Superlega, violano il diritto dell'Unione. Evidentemente le attività economiche devono conformarsi alle norme di competenza e rispettare le libertà di circolazione, anche se l'attività economica dello sport ha alcune caratteristiche specifiche, come l'esistenza di associazioni che hanno certi poteri di regolamentazione e di controllo e il potere di imporre sanzioni. "

9:50

Come sarebbe composta la Superlega?

Il contestato progetto iniziale della Superlega è stato modificato, con l'istituzione di una competizione aperta a 60 squadre divise in tre gironi che coesisterebbero con i campionati nazionali.

9:40

Gravina: "Fuori chi aderisce alla Superlega"

Gravina: "Noi siamo stati l'unica federazione che ha assunto una posizione molto chiara. Siamo totalmente contrari, esiste una norma federale per la quale chi aderisce a quel mondo esce dal sistema federale del calcio. Non possiamo impedirne l'adesione, ma la scelta, qualora avverrà, deve essere molto chiara. Non è pensabile disputare due o tre campionati all'interno di una serie di organizzazioni. Noi già stiamo lottando al nostro interno sulle date a disposizione sul campionato, potete immaginare cosa succederebbe se aggiungessimo un altro campionato. Io devo salvaguardare il brand del calcio italiano e si deve sapere a cosa si va incontro''

9:30

A22: "È il giorno del giudizio per il calcio"

Il tweet di A22: "È il Giorno del Giudizio UEFA. Dopo quasi 70 anni come unico regolatore, custode e operatore commerciale dominante del mercato calcistico europeo, il monopolio dell'UEFA potrebbe finalmente terminare! Siamo sulla soglia di una nuova, migliore era per il calcio europeo di club"

9:20

Dupont: "Può essere Bosman alla decima potenza"

L'avvocato belga Jean-Louis Dupont, che ha rappresentato Jean-Marc Bosman nel 1995 ed ha contribuito a cambiare il calcio mondiale, ritiene che la decisione della Corte di giustizia europea (CGE) di giovedì sulla Superlega potrebbe portare ad un'altra rivoluzione: "La sentenza ha il potenziale per essere Bosman alla decima potenza. Questa volta non si tratta di regolamentare il mercato del lavoro, ma delle condizioni fondamentali in cui possono svolgersi le competizioni".

9:15

Fissato l'orario del verdetto

La Corte di Giustizia Europea si esprimerà alle 9:30. Cresce l'attesa per un provvedimento che potrebbe cambiare il mondo del calcio

9:10

Reichart: "Siamo ottimisti"

Ecco le parole dell'amministratore delegato di A22, Bernd Reichart: "Siamo fondamentalmente ottimisti e abbiamo grande fiducia nel sistema giuridico europeo. È un traguardo importante perché poi sapremo se il mercato si potrà aprire. Se la CGUE consentirà ai club di acquisire la sovranità sulla propria competizione, anche loro daranno una mano. Ne sono convinto. È un consenso molto ampio sul fatto che in questo momento esista un problema e che dovremmo tutti andare alla ricerca di soluzioni. Le persone si rendono conto che la Champions League contribuisce a far sì che molti paesi abbiano sempre la stessa squadra come campione in carica. L’attuale formato con la classifica annuale sta guidando la polarizzazione all’interno dei campionati nazionali. Ci sono club che credono che la Superlega sia l'unica opportunità per realizzare riforme fondamentali e che incrociano le dita, ma sotto il tavolo".

9:00

Superlega, si esprime la Corte di giustizia

C'è attesa su come si esprimerà la Corte di giustizia sul ricorso presentato European Superleague Company il 27 maggio 2021, prima al Tribunale di Madrid e poi alla Corte UE. In giornata dovrebbe arrivare l'esito

Lussemburgo