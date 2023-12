La sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea spalanca la porta alla nuova Superlega, dichiarando illegittimo il monopolio di UEFA. La società A22 sarebbe pronta a lanciare la nuova competizione già dalla stagione 2025-26 coinvolgendo tra le 60 e le 80 squadre, divise in varie categorie “aperte” (A, B e C) preservando le competizioni nazionali. A essere spazzata via sarà quindi la nuova Champions a girone unico voluta da Ceferin proprio per dare una risposta alla Superlega?