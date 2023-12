I più forti calciatori egiziani della storia

Luogo affascinante così come esotico, l’Egitto è un Paese con una storia intrigante e misteriosa , in grado di attirare l’interesse di tutto il mondo per interi secoli. Seppur con un’impronta meno evidente, ancora oggi questa Nazione africana è uno dei cuori pulsanti a livello architettonico, storico e culturale del continente, oggetto di rappresentazioni mediatiche e ludiche che ne ricalcano storie, miti e leggende come capita con il famoso gioco online Book of Ra , ispirato alla figura della famigerata divinità egizia. Ma l’Egitto vanta anche una lunga tradizione nel calcio, specialmente nel panorama africano, con molti giocatori eccezionali che hanno lasciato un'impronta indelebile nel mondo del calcio internazionale . Ecco alcuni tra quelli più talentuosi e influenti.

Mohamed Salah

Iniziamo con l'attuale stella del calcio egiziano, Mohamed Salah. Nato il 15 giugno 1992 a Nagrig, l’ex Roma è diventato uno dei giocatori più importanti al mondo e alla continua ricerca di record personali. Giocando come attaccante, Salah ha raggiunto la fama internazionale grazie alle sue prestazioni straordinarie con la Roma e, successivamente, con il Liverpool in Premier League. Ha vinto numerosi titoli, tra cui la Premier League, la Champions League e il titolo di Capocannoniere della Premier League. La sua velocità, il suo dribbling e la sua capacità di segnare gol lo rendono un'icona del calcio egiziano e mondiale.

Hossam Hassan

Hossam Hassan è una leggenda del calcio egiziano, noto per la sua straordinaria carriera come attaccante. È nato il 10 agosto 1966 a Zifta. Hassan ha rappresentato l'Egitto in quattro Coppe d'Africa, vincendo il torneo nel 1998. Hassan vanta anche il titolo di miglior marcatore della storia della Coppa d'Africa, con 14 gol. Ha trascorso gran parte della sua carriera giocando per l'Al-Ahly e ha contribuito in modo significativo ai successi del club in campo nazionale e internazionale.

Mahmoud El Khatib

Mahmoud El Khatib, noto anche come "Bibo", è un altro calciatore leggendario dell'Al-Ahly e dell'Egitto. Nato il 30 ottobre del 1954, El Khatib è stato uno dei più iconici interpreti del calcio africano degli anni '70 e '80. Ha contribuito alla vittoria di numerose Coppe d'Africa per l'Egitto e ha avuto un'influenza significativa sulla crescita del calcio egiziano. La sua abilità nel dribbling e nel segnare gol lo rende uno dei migliori giocatori egiziani di tutti i tempi.

Ahmed Hassan

Ahmed Hassan è uno dei calciatori più decorati nella storia del calcio egiziano. Nato il 2 maggio 1975, ha rappresentato l'Egitto in cinque Coppe d'Africa, vincendone quattro, e ha giocato in più di 180 partite internazionali. Giocatore che è sempre stato famigerato per la sua versatilità e la sua bravura a centrocampo. Ha giocato in club come l'Al-Ahly e l'Anderlecht, guadagnandosi il rispetto dei tifosi e dei colleghi calciatori in tutto il mondo.

Essam El-Hadary

Essam El-Hadary è un portiere leggendario dell'Egitto, nato il 15 gennaio 1973. È stato un elemento chiave nella difesa egiziana per molti anni ed è stato il portiere titolare della nazionale egiziana durante le vittoriose campagne della Coppa d'Africa nel 2006, 2008 e 2010. È anche il giocatore più anziano ad aver mai giocato in una Coppa del Mondo FIFA, quando ha rappresentato l'Egitto nel 2018 all'età di 45 anni.