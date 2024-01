Mora e sexy: chi è la modella (con segreto) che ha fatto impazzire i calciatori

Emily Pellegrini è un personaggio virtuale, ma non tutti lo sapevano. Molti, tra cui diversi calciatori, erano convinti si trattasse di una modella, una persona reale, un'influencer come tante con centinaia di scatti e migliaia di seguaci sui social. Invece era solo un'immagine creata dall'intelligenza artificiale. La notizia ha fatto il giro del mondo, ne ha parlato il Daily Mail svelando anche dello stupore da parte del creatore che, in appena sei settimane, ha guadagnato diecimila dollari sulla piattaforma di creazione di contenuti Fanvue.