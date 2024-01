Walker scaricato dalla moglie: il giocatore del City nella bufera

Walker lasciato dalla moglie: il messaggio social di Annie Kilner

Non è un momento facile per Kyle Walker, leader del City che è stato lasciato da Annie Kilner nelle ultime settimane. A confermarlo, è stata proprio la 31enne inglese nelle sue Instagram Stories: "Purtroppo, dopo molti anni di matrimonio e tre meravigliosi figli insieme; Ho deciso di prendermi un po' di tempo lontano da Kyle. Non voglio commentare ulteriormente la posizione. Per ora, chiedo che la privacy mia e dei nostri tre figli piccoli sia rispettata in questo momento difficile".