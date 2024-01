Global Soccer, Ronaldo e il Maradona Awards: a chi viene assegnato

I 53 gol messi a segno in 12 mesi, nel 2023, sono valsi a Cristiano Ronaldo uno dei tre premi ricevuti a Dubai in occasione dei Global Soccer Awards. Grazie al suo incredibile score, il fuoriclasse portoghese si è portato a casa il "Maradona Awards" come miglior marcatore dell’anno solare e ci ha scherzato su: "A 39 anni segno ancora più di Haaland".