Globe Soccer Awards diretta: tutti i premiati, segui la cerimonia LIVE

17:25

A Jorge Mendes, manager di Mourinho, miglior agente

Il premio di 'miglior agente' ai Globe Soccer Awards di Dubai va al portoghese Jorge Mendes, manager tra gli altri dell'ormai ex tecnico romanista José Mourino.

17:22

Al Ahly premiato come miglior club del Medio Oriente

Il premio come "miglior club del Medio Oriente" è l'Al Ahly, società polisportiva egiziana con sede nella città del Cairo

17:16

Aitana Bonmati del Barcellona miglior calciatrice del 2023

A vincere il premio come "miglior calciatrice" del 2023 ai Globe Soccer Awards è Aitana Bonmati del Barcellona femminile. Centrocampista spagnola, ha 26 anni.

17:10

È Bellingham il miglior calciatore emergente

Jude Bellingham, 20enne centrocampista inglese arrivato in estate al Real Madrid dal Borussia Dortmund, ha vinto il premio come "miglior calciatore emergente" ai Globe Soccer Awards 2023 di Dubai.

17:00

Miglior allenatore dell'anno, tutti i candidati

Ecco i candidati al premio di miglior allenatore del 2023:

Carlo Ancelotti (Real Madrid)

Mikel Arteta (Arsenal)

Josep Guardiola (Manchester City)

Simone Inzaghi (Inter)

Marcel Koller (Al-Ahly)

Lionel Scaloni (Argentina)

Luciano Spalletti (Napoli/ct Italia)

Xavi (Barcellona)

16:53

Guardiola in corsa a Dubai: favorito tra i tecnici

Reduce dal trionfo ai Best Fifa Awards, Pep Guardiola è in corsa anche ai Globe Soccer Awards di Dubai come miglior tecnico del 2023.

16:49

A Dubai anche Giuntoli: "Mercato Juve? Chiuso in entrata"

A Dubai c'è anche Giuntoli, in corsa come miglior direttore sportivo del 2023: "Preferisco sempre parlare di 'noi' che di 'io' - dice ai microfoni di 'Sky Sport' -. È stato un anno molto bello per me, particolare perché diviso in due. Dopo l'impresa con il Napoli la seconda parte con la Juve dove stiamo puntando sui giovani e facendo bene, cercando di raggiungere la Champions League aggiustando anche un po' i conti. Comunque se sono qui devo sempre ringraziare collaboratori società e calciatori". Si parla anche di mercato: "Kean all'Atletico? Ha tante richieste e ora vedremo col suo procuratore. Anche se parte comunque il nostro mercato è chiuso".

16:36

Sul palco Cristiano Ronaldo: ha già vinto il 'Maradona Award'

Sul palco Cristiano Ronaldo che ha già vinto il 'Maradona Awards' come miglior marcatore ai Dubai Globe Soccer Awards 2023. Con 54 gol in 59 partite nell'anno appena trascorso, Ronaldo ha fatto meglio di Mbappé (52 gol in 53 partite) e Kane (52 gol in 57 partite), mentre Haaland ha chiuso l'anno con 50 gol in 60 partite. CR7 è anche in lizza per il premio come Best Men's Player, Best Middle East Player e Fans' Favourite Player.