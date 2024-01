Saranno Inter e Napoli a sfidarsi nella finale della Supercoppa Italia in Arabia. La squadra di Inzaghi ha mandato a casa la Lazio di Sarri, che nel post partita si è sfogato. Mentre il Napoli, grazie alla doppietta di Zerbin e il gol di Simeone, ha eliminato l'altra finalista della scorsa Coppa Italia, la Fiorentina. Fischio d'inizio in programma per lunedì 22 alle 20.