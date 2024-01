ROMA - E' morto Gigi Riva, aveva 79 anni. Il calcio italiano perde Rombo di Tuono, la sua leggenda più grande. Simbolo di un intero paese e di una regione come la Sardegna, restò nella storia per lo scudetto vinto con la maglia del Cagliari nel 1970. Nessuno ha segnato come lui con la maglia dell'Italia (35 reti in 42 partite). Avrebbe compiuto 80 anni il 7 novembre.