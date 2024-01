Cagliari, il ricordo di Riva è da brividi: il post sui social

Alle volte bastano poche parole per esprimere un sentimento profondo come il cordoglio. Il Cagliari ne ha dato esempio tirando fuori l'album dei ricordi una splendida foto di Gigi Riva, che indossa nel pieno della gioventù e con fierezza la maglia dei sardi. Il giorno della sua scomparsa è anche il giorno per ricordare la gloria che dato alla squadra che ha trascinato fino alla vittoria dello scudetto nella stagione 1969/1970. Una foto e quattro semplici parole: "Per sempre GIGI RIVA".