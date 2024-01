Archiviata la Supercoppa Italiana con la vittoria dell'Inter, emergono i compensi che spettano alle quattro società partecipanti. La competizione si è svolta in Arabia Saudita e per la prima volta ha visto il coinvolgimento di quattro squadre, dando il via al nuovo format che prima vedeva sfidarsi soltanto la vincitrice dello Scudetto e quella della Coppa Italia.