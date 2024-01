Diretta Napoli-Inter: segui la finale di Supercoppa di oggi LIVE

Ci siamo, stasera verrà assegnata la Supercoppa italiana. A contendersela, in finale, Napoli e Inter. Gli azzurri in semifinale hanno battuto la Fiorentina, mentre i nerazzurri la Lazio. La partita inizierà alle ore 20. Segui tutti gli aggiornamenti in diretta.

20:01

Partiti

Calcio di inizio affidato al Napoli.

19:57

Tutto pronto

Squadre in campo, tra poco l'inizio del match.

19:54

Show prima dell'inizio

Spettacolo di luci, colori e fuochi d'artificio prima dell'ingresso delle squadre.

19:43

Spalletti con Vieri e Cannavaro

Guarda qui il video del nostro inviato Antonio Giordano.

19:34

Spalletti: "Una finale giusta"

Spalletti a Mediaset: "Sembra l'extra time dell'anno scorso. Questa credo sia una finale corretta: per quello che si è visto l'anno scorso è giusta. La difesa a tre? Mi piace mantenere l'ampiezza degli esterni che spesso è difficilmente marcabile".

19:28

Meluso: "Faremo di tutto per vincerla"

Meluso a Mediaset: “Trofeo importante, ci teniamo a questa coppa. Dovessimo vincere, ci darebbe una spinta emotiva per il resto del campionato e per la Champions. Abbiamo diversi assenti, abbiamo il 50% di possibilità dobbiamo fare di tutto per vincere questa gara. Zerbin? Una scelta per non schiacciarci indietro. Dovesse andare via a gennaio, andrebbe in prestito secco. Non abbiamo ancora deciso”.

19:25

Marotta: "Rispetto per il Napoli"

Marotta a Mediaset: “Vincere significherebbe tanto. Rispettiamo il Napoli. Non sono improvvisamente diventati dei brocchi. Avranno avuto le loro difficoltà. Si sono ripresi ed è giusto rispettarli. Con la Juve è una corsa alla pari in campionato, loro però possono pianificare la settimana meglio di noi. Si riduce anche il rischio di infortuni ed è un dato che può condizionare il resto del campionato”.

19:15

Darmian: "Non ci sono favoriti"

Darmian a Inter Tv e Mediaset: “In una finale non ci sono favoriti, è una partita a sé, dobbiamo scendere in campo come fatto con la Lazio. Kvara è un giocatore di grande qualità ma non c’è solo lui. Dobbiamo lavorare di squadra”.

19:11

Dove vederla

Napoli-Inter sarà trasmessa in diretta tv in chiaro in esclusiva su Canale 5, con la telecronaca di Massimo Callegari e il commento tecnico di Massimo Paganin. Sarà visibile anche in diretta streaming sul portale Mediaset Play.

18:59

Le formazioni ufficiali

NAPOLI (3-4-3): Gollini; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus; Zerbin, Cajuste, Lobotka, Mazzocchi; Politano, Simenone, Kvaratskhelia.

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, De Vrij; Darmian, Calhanoglu, Mkhitaryan, Barella, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez.

18:36

La situazione prima del calcio di inizio

Guarda qui il video del nostro inviato Antonio Giordano, che racconta le ultime novità sulla partita.

18:31

Ultime sul Napoli

Non gioca Mario Rui, ha un problema al piede. Zerbin a destra e Mazzocchi a sinistra. Guarda qui il video del nostro inviato Antonio Giordano.

18:30

La squadra arbitrale

La direzione di gara è affidata all'arbitro Antonio Rapuano, con gli assistenti Valerio Colarossi e Alessio Tolfo, ed il Quarto uomo Marco Di Bello. In Sala VAR opereranno Aleandro Di Paolo e Gianluca Aureliano. Assistente di riserva Luigi Rossi.

18:15

Le ultime sulle formazioni

Leggi qui le indiscrezioni sulle scelte dei due tecnici.

Al-Awwal Stadium - Riyad