Diretta Mazzarri: dopo Napoli-Inter parla solo De Laurentiis LIVE

23:25

De Laurentiis: "Arabia Saudita, crescita straordinaria"

Il presidente conclude: "La cosa meravigliosa di questa Supercoppa è che ho scoperto un Paese che con una crescita straordinaria. L'Arabia Saudita mostra una crescita potentissima che diventerà la centralità del nuovo mondo commerciale. Ho visto un luogo incredibile che annebbia Disneyland. Che il calcio sia lo specchietto per le allodole è una cosa molto furba perché usano il calcio per attrarre".

23:10

De Laurentiis: "Rocchi sta vivendo un incubo"

Il presidente continua: "L'arbitro? A me dispiace per Rocchi, che sta vivendo una specie di incubo. Non mi va di fare il tifoso e andare giù pesante, ma l'inadeguatezza degli arbitri quest'anno parla da sola. Ho parlato con Rocchi stasera e chissà quale ulteriore imbarazzo proverà stasera. Noi eravamo qui per promuovere il nostro calcio e dare spettacolo, ma se mi lasci in dieci non c'è spettacolo. Inoltre ammonizioni ed espulsioni si sconteranno in campionato, una ulteriore stortura. La Lega purtroppo non funziona, è nemica si se stessa. Hanno cambiato anche i regolamenti, quindi tutte le varie espulsioni le paghiamo in campionato. Quindi questa Supercoppa finisce per condizionare anche il campionato".

22:55

De Laurentiis: "Rocchi sta vivendo un incubo"

Il presidente continua: "L'arbitro? A me dispiace per Rocchi, che sta vivendo una specie di incubo. Non mi va di fare il tifoso e andare giù pesante, ma l'inadeguatezza degli arbitri quest'anno parla da sola. Ho parlato con Rocchi stasera e chissà quale ulteriore imbarazzo proverà stasera. Noi eravamo qui per promuovere il nostro calcio e dare spettacolo, ma se mi lasci in dieci non c'è spettacolo. Inoltre ammonizioni ed espulsioni si sconteranno in campionato, una ulteriore stortura. La Lega purtroppo non funziona, è nemica si se stessa. Hanno cambiato anche i regolamenti, quindi tutte le varie espulsioni le paghiamo in campionato. Quindi questa Supercoppa finisce per condizionare anche il campionato".

22:40

De Laurentiis: "Questa Supercoppa non ha più ragione di esistere"

Parla il presidente del Napoli a Mediaset: "Questa sera ho visto un Napoli in crescita. Nonostante l'essere rimasti in dieci e le tante assenze, ho visto un bel Napoli che ha dato filo da torcere a un'Inter abbastanza imprecisa. Io ho contrastato questa Supercoppa perché i tifosi meritano di esaltare il campionato nazionale e quando si gioca troppo non si possono addizionare competizioni, per di più fuori dall'Italia. Credo che dall'anno prossimo, con l'aumento delle partite che l'Uefa ha imposto, questa Supercoppa non debba avere ragione di esistere".

22:25

Mazzarri non partecipa alla premiazione e non parla

Il tecnico, apparso molto nervoso dopo l'espulsione di Simeone, tanto da abbandonare il campo dopo il gol di Lautaro senza aspettare la fine della partita, non ha partecipato alla premiazione con la squadra e non rilascerà dichiarazioni.

22:10

Mazzarri e le dichiarazioni dopo Napoli-Inter

Grande attesa per le parole del tecnico al termine della gara.

21:55

Napoli-Inter 0-1, la Supercoppa è nerazzurra

A Riyad è appena terminata la finale di Supercoppa tra la squadra di Mazzarri e quella di Inzaghi. Il Napoli ha perso 1-0 contro l'Inter.

Stadio Al-Awwal Park, Riyad