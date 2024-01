Mazzarri furioso, la frase urlata all'arbitro durante Napoli-Inter

Letteralmente infuriato. L'espulsione di Simone per doppia ammonizione ha fatto imbufalire Mazzari in panchina durante la ripresa della finalissima di Supercoppa Italiana. L'Inter ha vinto contro il Napoli grazie a un gol al fotofinish di Lautaro, ma il rosso sventolato in faccia al figlio d'arte ha pesato nell'economia della partita. Le telecamere hanno pizzicato il labiale di Mazzarri che non è riuscito a trattenersi. Di più. Quando l'Inter ha segnato il tecnico ha abbondonato la panchina, è andato via. E poi non si è presentato alla cerimonia di premiazione.