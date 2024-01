CAGLIARI - Attimi di paura, a Cagliari, per due persone che stavano partecipando ai funerali di Gigi Riva. Nel corso della funzione religiosa, i due tifosi rossoblù - complici l'emozione del momento, la lunga attesa e il freddo pungente - hanno avuto un malore. Soccorse prontamente dall'ambulanza del 118 in servizio nel sagrato della Basilica di Bonaria, il trasporto delle due persone in ospedale è stato immediatamente scongiurato.