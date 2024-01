Funerali Gigi Riva diretta: oggi messa e cerimonia a Cagliari, segui LIVE

Cagliari, la Sardegna e tutta l'Italia danno l'ultimo saluto a Gigi Riva. Tantissime le persone accorse in mattinata all'Domus Unipol Arena per la camera ardente di Rombo di Tuono, morto lunedì 22 gennaio dopo essere stato ricoverato in seguito a un malore. La messa si terrà nella Basilica di Nostra Signora di Bonaria. Segui in diretta la cerimonia e tutte le reazioni.