Conte scatenato: "Devo vincere altrimenti gli altri celebreranno il mio fallimento"

Antonio Conte è pronto a tornare in panchina. Fermo dalla scorsa stagione dopo la fine della sua esperienza in Premier League, al Tottenham , l'ex allenatore di Juventus e Inter non vede l'ora di rimettersi in gioco.

Conte parla del suo futuro: la frase chiave

Ha obiettivi chiari e lo lascia intendere nella sua intervista a Telegraph Football. Questa una prima anticipazione delle sue dichiarazioni:"Devo vincere. Altrimenti gli altri aspettano di festeggiare il mio fallimento. Questa è la verità". Conte ha anche aggiunto: "Per me ora è impossibile lavorare per una squadra che aspira solo a dare spettacolo, perché l’aspettativa nei miei confronti è esclusivamente legata alla vittoria. Amo il mio passato, ma allo stesso tempo l’aspettativa che implica è sempre molto alta. E se non vinci, hai fallito. L’opzione ideale è far divertire la gente e vincere”.