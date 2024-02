Lazio, tifosi al lavoro all'Olimpico: preparano la coreografia per il Bayern

Lazio-Bayern Monaco (ore 21): segui qui la diretta LIVE

Lazio, tifosi al lavoro all'Olimpico prima del Bayern

Il primo round contro i bavaresi in programma oggi (mercoledì 14 febbraio, ore 21) andrà in scena infatti allo stadio Olimpico di Roma, dove alcuni sostenitori della Lazio sono entrati già all'ora di pranzo e hanno iniziato a lavorare sugli spalti della Curva Nord proprio per preparare la coreografia in vista della sfida contro il Bayern Monaco. Il conto alla rovescia è scattato dunque e tra poche ore Immobile e compagni cercheranno l'impresa in una notte di Champions.