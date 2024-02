Zenga scoppia in lacrime dopo la morte di Brehme: il commovente ricordo

Grande commozione per tutto il mondo del calcio per la scomparsa di Andreas Brehme . Il dolore è vivo anche nell'ambiente interista, in cui il terzino tedesco ha militato dal 1988 al 1992 . Tra i vecchi compagni di squadra, c'è Walter Zenga che attraverso i social ha mostrato tutto il proprio dolore per la morte di Brehme.

Zenga e la commozione per la morte di Brehme

L'ex portiere dell'Inter e della Nazionale ha condiviso la propria commozione dopo aver saputo della scomparsa di Brehme: "Ciao Amico mio o come ti chiamavo io 'shazzy' non dovevi farmi questo, non dovevi farci a tutti noi questo. Te ne sei andato troppo presto Amico mio ma so che da lassù ci proteggerai e come al solito ti metterai lì e tirerai i rigori uno col destro e uno col sinistro. Buon viaggio amico mio, riposa in pace, non ti dico che sto piangendo perché so che tu mi abbracceresti e mi diresti 'dai Walter ci sono io'. Ciao Andy RIP".