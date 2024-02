Andy Brehme è morto: lutto nel mondo del calcio

Grave lutto nel mondo del calcio. È morto Andy Brehme , ex calciatore di Bayern Monaco e Inter , vincitore del mondiale giocato in Italia nel 1990 con la Germania. Come rivelato dalla Bild, Brehme è deceduto questa notte a causa di un arresto cardiaco. I soccorsi in ospedale sono risultati vani.

Chi era Brehme?

Brehme è diventato protagonista con la maglia del Bayern Monaco, dove ha vinto la Bundesliga nel campionato 1986/1987. Un successo che ha ripetuto undici anni dopo con il Kaiserslautern. Brehme ha vissuto anche una esperienza in Italia, cominciata nel 1988 all'Inter. In nerazzurro ha conquistato uno scudetto, una Supercoppa Italiana e una Coppa Uefa. In Italia vince anche il Mondiale del 1990, al termine della finalissima contro l'Argentina di Maradona giocata allo stadio Olimpico di Roma, mettendo a segno il gol decisivo.

Brehme, l'esperienza all'Inter

Come detto, Brehme è approdato all'Inter nel 1988. Su di lui c'era dello scetticismo, favorito dal costo relativamente basso del cartellino (1,8 miliardi di lire) con cui lo acquistò il club nerazzurro. Un simile deprezzamento avvenne a causa di un litigio tra il terzino e il tecnico Heynckes. Per l'Inter si rivelò un affare, tant'è che Brehme divenne protagonista dello scudetto conquistato nella stagione 1988/1989. Non solo, i nerazzurri vinsero la Supercoppa Italiana contro la Sampdoria e la Coppa Uefa nel doppio confronto giocato in finale con la Roma.

Il messaggio dell'Inter per la sua scomparsa

Nell'estate del 1992, Brehme salutò l'Inter per trasferirsi al Real Saragoza. In nerazzurro ha totalizzato 116 presenze e 11 reti. Proprio il club nerazzurro ha voluto ricordarlo con un toccante post sui social. Una sua foto dell'epoca e una dedica speciale: "Un giocatore magnifico, un grande interista. Ciao Andy, per sempre leggenda". La squadra nerazzurra indosserà il lutto al braccio nel match con l'Atletico Madrid per ricordare il grande campione tedesco.