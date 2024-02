Inter-Atletico Madrid ore 21: dove vederla in tv, streaming e formazioni

L' Inter , capolista del campionato, lanciatissima verso lo scudetto, torna a giocare in Champions League. Accadrà questa sera per l'andata degli ottavi di finale contro l'Atletico Madrid.

Inter-Atletico Madrid, l'orario

La gara tra Inter e Atletico Madrid è in programma alle ore 21 allo stadio Meazza di San Siro.

Dove vedere Inter-Atletico Madrid in diretta tv

Inter-Atletico Madrid sarà trasmessa in diretta tv in chiaro su Canale 5 e sui canali Sky Sport Uno e Sky Sport 252. Potrete seguire la partita anche con la diretta testuale su Corriere dello Sport-Stadio.

Dove vedere Inter-Atletico Madrid in streaming

Inter-Atletico Madrid sarà visibile in diretta streaming su Sky Go, NOW Tv e Mediaset Infinity. Le rispettive app sono scaricabili gratuitamente su pc, smartphone e tablet. Una volta effettuato il login, previo abbonamento, basterà selezionare la finestra dell'evento di riferimento.