Brehme morto all'improvviso: le cause del decesso e il dolore della famiglia

La famiglia: "Brehme deceduto improvvisamente"

"È con profonda tristezza che annuncio, a nome della famiglia, che il mio Andreas Brehme è deceduto improvvisamente e inaspettatamente in seguito a un arresto cardiaco. Chiediamo di rispettare la nostra)privacy in questo momento difficile e di astenersi dal fare domande". Queste la nota della compagna di Andreas Brehme, Susanne Schaefer, sulla morte dell'ex campione tedesco, come riporta l'agenzia Dpa. Brehme era stato ricoverato di corsa al pronto soccorso della clinica in Ziemssenstrasse, vicino al suo appartamento, ma non c'era già più tempo. La Germania piange un altro dei suoi idoli, solo poche settimane dopo la morte di Franz Beckenbauer.