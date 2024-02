Zidane in panchina in Italia? Ecco la sua incredibile rivelazione

Una serata ricca di campioni quella andata in scena in occasione dell'uscita del documentario biografico su Marcello Lippi " Adesso vinco io" . Tra i tanti presenti c'era anche Zinedine Zidane che ha raccontato di come Lippi sia stato il primo a credere in lui soprattutto agli inizi della sua esperienza alla Juve: "Ha voluto che restassi quando all’inizio andava male, abbiamo anche vinto e fatto belle cose".

Zidane, presto il ritorno in panchina?

Tra i vari argomenti Zidane si è anche soffermato su un possibile ritorno in panchina, perché no anche in Italia: "Un giorno in Italia? Perché no. Può succedere di tutto, al momento sto facendo altro ma sicuro che tornerò in panchina, mi piacerebbe", ha concluso l'ex allenatore del Real Madrid accostato in questo ultimo periodo anche al Bayern Monaco per il dopo Tuchel.