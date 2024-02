Stankovic perde la testa e umilia l'arbitro in campo: ora rischia grosso

Stankovic, doppio giallo in trenta secondi

Il tecnico del Ferencvaros protesta in maniera veemente con il direttore di gara, e quando l’arbitro gli mostra il cartellino giallo continua a polemizzare mimando un’azione precedente. A quel punto il fischietto ungherese torna verso la panchina, Stankovic tende la mano in segno di pace, ma quando vede il cartellino rosso sotto al naso ritrae il braccio polemizzando ulteriormente con l’arbitro. Per la cronaca, la squadra di Stankovic ha battuto gli avversari ai calci di rigore qualificandosi per gli ottavi di finale della Magyar Cup.