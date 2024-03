Ronaldo: "Un Real galattico per Ancelotti con Bellingham, Mbappé e Haaland"

"Adoro il modo in cui gioca Bellingham nel Real Madrid : segna gol in quasi ogni partita, mi piace vederlo giocare perché è propositivo. Dalla velocità con cui corre in area si vede che vuole segnare gol in ogni momento. Mi ricorda un po' Zidane ". Così Ronaldo Il Fenomeno direttamente dall' Inghilterra dove è stato ospite di un evento promozionale. Come riportato dal Daily Mail, l'ex fuoriclasse brasiliano ha tessuto le lodi del talento britannico, ma non solo.

Ronaldo, Mbappé e il futuro al Real Madrid

Ronaldo ha aggiunto: "Mbappé è il miglior attaccante del calcio mondiale in questo momento e vincerà finalmente il Pallone d'Oro una volta che arriverà al Real Madrid. Dobbiamo aspettare l'ufficialità prima di parlarne nel dettaglio, ma a Madrid tutti sono entusiasti di Kylian Mbappé. Avrà una squadra che lo supporterà in ogni decisione che prenderà, che lo sosterrà in campo e anche fuori dal campo. Lo proteggeranno. Ma penso che si sia divertito molto anche al Psg".

Ronaldo e il sogno Haaland per il Real Madrid

Ronaldo non vede l'ora di ammirare un Real sempre più Galattico e da tifoso non si accontenta: "La politica del Real Madrid è quella di avere i migliori giocatori del mondo. Haaland è uno dei migliori giocatori al mondo. Tutti vogliono avere Haaland. È in un club incredibile, il Manchester City, e sta facendo un lavoro fantastico. Penso che lui sia molto felice lì in questo momento, ma vedremo. Spero che potremo vedere tutti questi giocatori insieme in un unico club. Mi ricorderebbe i Galacticos se tutti, Haaland, Mbappé e Bellingham, finissero al Real Madrid".