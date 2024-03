Dzeko, il gesto da brividi della figlia per i bambini malati di cancro

Si può, a soli 8 anni, fare un gesto che lasci tutti senza parole? Si può. Protagonista di questa storia è Una Dzeko, 8 anni da poco compiuti, prima figlia di Edin, ex attaccante di Roma e Inter, ora al Fenerbahce, e sua moglie Amra. Proprio seguendo l'esempio materno la bambina ha deciso di tagliare i lunghi, e bellissimi, capelli biondi per regalarsi un caschetto alla moda. Nessun vezzo, però, e neanche un capriccio. Una ha deciso di donare i suoi capelli per delle parrucche che serviranno ai bambini malati di cancro. L'associazione che ha aiutato Una e Amra Dzeko a regalare un sorriso ai bimbi meno fortunati ha voluto ringraziare la piccola "per i capelli, ma soprattutto per l'amore che hai inviato ai tuoi amici". Nelle foto si vede Una sorridente con la sua lunga coda e tra le varie persone che hanno messo like alle foto c'è anche Agustina Gandolfo, la moglie di Lautaro Martinez.