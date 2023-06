Dopo 8 anni Dzeko lascia l'Italia: ufficiale al Fenerbahce

ROMA - "L'attaccante di fama mondiale Edin Dzeko verrà a Istanbul per superare le visite mediche e completare le trattative per il trasferimento. Lo presentiamo al pubblico". Così il Fenerbahce ha annunciato l'operazione in dirittura d'arrivo per l'attaccante bosniaco in scadenza di contratto con l'Inter, che lascia a parametro zero.