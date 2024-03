Argentina, tremano gli "italiani" per la Coppa America: le parole di Scaloni

L' Argentina ha fatto bottino pieno in questa sosta nazionali: prima la vittoria contro El Salvador per 3-0, poi il 3-1 contro il Costa Rica . Proprio in seguito a quest'ultima gara, nonostante le sensazioni in vista della Copa America siano positive, il commisario tecnico Lionel Scaloni ha messo sull'attenti tutti i giocatori.

Argentina, Scaloni: "Solo due certi del posto per la Copa America"

In conferenza stampa dopo il match contro il Costa Rica ha sottolineato come nessuno dei convocati (a parte due calciatori) sia sicuro del posto per il torneo estivo: "Non posso garantire a nessuno che era qui che sarà convocato per la Copa America .[...] Solo Messi e Di Maria sono certi del posto"