Acerbi: "Ho avuto più paura dopo il caso Juan Jesus che dopo il cancro"

"Ho avuto più paura adesso, per le minacce dopo il caso Juan Jesus, che quando ho avuto il cancro". E' una delle frasi più significative dell'intervista di Francesco Acerbi al Corriere della Sera. Il difensore dell'Inter, per la prima volta, dopo l'assoluzione del giudice sportivo, racconta la sua verità: "Non c’è paragone con la malattia, quella in confronto è stata una passeggiata, non ho avuto paura. Invece l’accanimento atroce che ho visto nei miei confronti in questi giorni mi ha ferito. Ho fatto tanto per togliermi l’etichetta che avevo quando ero più giovane e diventare un esempio di costanza e professionalità e ho rischiato di perdere tutto in un attimo".