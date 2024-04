Hamman: "Al Bayern Monaco serve subito Mourinho al posto di Tuchel"

La sconfitta per 2-0 del Bayern Monaco all'Allianz Arena contro il Borussia Dortmund ha riacceso il dibattito sul dopo Tuchel. Un nuovo capitolo per la guida tecnica del club tedesco che Dietmar Hamann, veterano della Bundesliga con 143 partite e due titoli di campione di Germania in bacheca in maglia Bayern aprirebbe da subito, senza aspettare la fine della stagione.