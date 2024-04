Digital Cup 2024, calcio, metaverso e beneficenza a Coverciano: comici battuti 8-3 dai comunicatori digitali

Grande successo per la Digital Cup 2024, andata in scena ieri a Firenze, al Centro Tecnico Federale di Coverciano. La Nazionale Italiana Comunicazione Digitale ha conquistato la sua seconda coppa, dopo quella del 2023, battendo la Nazionale Italiana Comici per 8-3. Al mattino, la giornata si era aperta con un convegno sui temi di sport, salute e digitale, nel corso del quale sono intervenuti professionisti di settore e figure di spicco delle istituzioni, come il Ministro per lo sport e i giovani Andrea Abodi, il Presidente del Consiglio Regionale della Toscana Antonio Mazzeo e l’Assessore Sport, politiche giovanili, città della notte, beni comuni Comune di Firenze Cosimo Guccione.