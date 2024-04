Beckham fa causa a Mark Wahlberg per danni: il motivo è da non credere

Beckham contro Wahlberg: cosa è successo

I due erano diventati amici nel lontano 2007, quando l'ex centrocampista inglese si era trasferito negli Stati Uniti d'America per giocare con gli LA Galaxy, e aveva deciso di entrare nel business come global ambassador. Un ruolo che avrebbe fruttato all'ex Milan circa dieci milioni di euro.

Dieci milioni di euro mai arrivati

Secondo quanto riportato da The Sun, però, questi soldi non sarebbero mai arrivati: nel frattempo, le azioni delle F45 sono crollate sul mercato e Beckham avrebbe fatto così causa alla società per condotta fraudolenta. Dall'altra parte i legali dell'attore di Hollywood hanno chiesto l'archiviazione per accuse infondate.