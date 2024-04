Panatta attacca Leao in tv: "Roma-Milan? Da prenderlo a schiaffi perché..."

Panatta contro Leao: le sue parole

“Cioè, scusa, ci stai facendo un favore a noi a giocare a calcio?" - ha aggiunto Panatta - Prendi non so quanti milioni di euro all'anno e hai questo atteggiamento, come per dire che ci sto a fare qua". "l fuoriclasse non fa queste cose: allora, o lui non è un fuoriclasse oppure non è intelligente, mi dispiace dirlo", ha concluso senza tanti giri di parole.