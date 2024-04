Roma-Milan diretta, segui il quarto di finale di Europa League LIVE

Ci siamo, è il giorno della sfida di ritorno dei quarti di finale di Europa League tra Roma e Milan . Si riparte dall'1-0 per i giallorossi di De Rossi , fresco di rinnovo, ottenuto all'andata a San Siro sui rossoneri di Pioli . Si deciderà tutto all'Olimpico: in palio c'è la semifinale . Segui la diretta.

20:26

Roma e Milan si riscaldano, Ibrahimovic segue a bordocampo

Prosegue il classico riscaldamento pre-partita di Roma e Milan. A seguire i rossoneri a bordocampo c'è Ibrahimovic.

20:20

Olimpico pieno, quanto incassa la Roma

Stasera si registrerà il record d’incasso nell’era Friedkin: quattro milioni di euro dal botteghino, ricavi extra per la Roma e importanti per il bilancio.

20:14

Roma-Milan, la statistica che fa sorridere i giallorossi

I precedenti dicono che la Roma ha sempre passato il turno in Europa (19 volte su 19) dopo aver vinto l’andata in trasferta. Al contrario, il Milan non è riuscito a cancellare una sconfitta in casa dal 1955/56 (8 eliminazioni su 8 poi).

20:08

Roma, quanto vale il passaggio in semifinale

Raggiungere una semifinale europea vale per la gloria e per il ranking ma anche per il bilancio a breve termine. L’eventuale qualificazione può portare alla Roma quasi 10 milioni, senza contare i potenziali introiti che deriverebbero dalla finale o addirittura dalla conquista dell’Europa League. Nel conto vanno considerati altri 4 milioni di incasso all’Olimpico, la quota di market pool italiana di circa 2,5 milioni più i premi Uefa per il passaggio del turno.

20:02

Roma, la formazione ufficiale di De Rossi

Ecco l'undici titolare scelto dal tecnico giallorosso.