Ranking Uefa aggiornato: l'Italia avrà cinque squadre in Champions

ROMA - Continua la corsa per avere la quinta squadra nella Champions League 2024-25, privilegio riservato alle nazioni ai primi due posti del ranking Uefa di questa stagione. A conclusione dei quarti di finale, l'obiettivo è aritmeticamente raggiunto dall'Italia: i risultati di Atalanta e Fiorentina, oltre allo scontro "fratricida" tra Roma e Milan, premiano il nostro Paese, saldamente in testa al ranking 2023-24 e con tre squadre nelle semifinali delle coppe europee. L'Inghilterra, terza in graduatoria, non può più raggiungere l'Italia e paga soprattutto per l'eliminazione del Liverpool da parte dell'Atalanta e del West Ham ad opera del Bayer Leverkusen. Solo l'Aston Villa è rimasta in corsa, in Conference League, tra le 8 squadre inglesi inizialmente iscritte alle coppe continentali. L'Italia è quindi certa di uno dei primi due posti, che assegnano 5 squadre per la prossima Champions, mentre Germania e Inghilterra lotteranno tra loro per l'altro piazzamento disponibile.