De Rossi dopo Roma-Milan di Europa League, rivivi la diretta: "Ora il Bayer Leverkusen"

ROMA - Risultato prestigioso per Daniele De Rossi, tecnico della Roma ( fresco di rinnovo ) che ha condotto i suoi in semifinale di Europa League (dove troveranno il Bayer Leverkusen ) grazie al 2-1 contro il Milan all'Olimpico nel ritorno dei quarti di finale , con i giallorossi partiti già in vantaggio in virtù dell'1-0 del primo round a San Siro. Rivivi la diretta delle sue parole e quelle degli altri protagonisti ai microfoni delle tv e in conferenza stampa ...

00:13

De Rossi pensa già a Roma-Bologna: "Thiago Motta mi ha incantato"

Superato l'ostacolo Milan in Europa League, De Rossi pensa già al campionato e al prossimo scontro diretto per la Champions contro il Bologna all'Olimpico: "Thiago Motta è un mio amico, lo rispetto tantissimo - ha detto del collega il tecnico giallorosso in conferenza stampa - come sono amici Fenucci, Di Vaio e Sartori. Sono rimasto incantato a vedere il Bologna, corre così tanto che il computer si stava rigirando. Sono una squadra meravigliosa che fa bene al calcio italiano".

00:06

De Rossi su Lukaku: "Si è fermato in tempo, credo..."

Queste le parole di De Rossi su Lukaku, sostituito per infortunio nel primo tempo di Roma-Milan di Europa League: "Si è fermato in tempo, credo - ha detto il tecnico giallorosso in conferenza stampa -. Fare calcoli in campionato? Ci riposiamo contro il Bologna e il Napoli? Una squadra che vuole ambire a completare una rimonta importante sa che ora deve farsi trovare pronta, c'è poco da fare. Ci faremo trovare pronti e troveremo gli stimoli. Vincerle tutte non lo so, prepararle tutte con la voglia di vincerle sì"

23:56

De Rossi e il siparietto con Llorente: "Ecco cos'è successo"

De Rossi in conferenza dopo Roma-Milan ha parlato del siparietto con Llorente, a un certo punto da lui utilizzato come 'messaggero' in campo: "A volte è un po' isterica la nostra gestione su chi è stanco, non riesco mai a capire - ha spiegato il tecnico giallorosso -. Diego è venuto a fare da passaparola, eravamo corti, senza slot, dovevo fare tutti i cambi insieme e quindi magari dovevo levare qualcuno che non volevo togliere".

23:52

De Rossi avvisa Xabi Alonso: "Bayer invincibile? Ci proveremo..."

L'appetito vien mangiando e dopo aver eliminato con la sua Roma il Feyenoord ai playoff, il Brighton agli ottavi e ora il Milan nei quarti di Europa League, Daniele De Rossi avvisa il Bayer Leverkusen di Xabi Alonso che ha appena vinto la Bundesliga e sarà avversario dei giallorossi in un'attesa doppa semifinale: "Ora giocheremo contro una squadra invincibile, a quanto pare - ha scherzato il tecnico romanista ai microfoni di Rai Sport -. Proveremo a mettere in difficoltà anche i tedeschi".

23:49

De Rossi applaude El Shaarawy: "Mi ha reso orgoglioso"

Dopo la qualificazione alle semifinali di Europa League della sua Roma ai danni del Milan c'è stato spazio per una menzione speciale nelle dichiarazioni di Daniele De Rossi: "El Shaarawy? Quando era un ragazzino era meno 'giocatore' e 'uomo' rispetto a oggi - ha detto il tecnico giallrosso ai microfoni di Rai Sport -. Quello che ha fatto stasera è incredibile, in entrambe le fasi. Avrebbe reso orgoglioso qualsiasi allenatore".

23:44

Pioli: "Milan fuori tra i rimpianti, Roma avanti con merito"

"Andiamo via con tanti rimpianti, la Roma ha passato il turno meritatamente". Lo ha detto Stefano Pioli a Sky Sport commentando l'eliminazione del suo Milan nei quarti di Europa League. "Cosa ci è mancato? C'è un po' di tutto: ci è mancata la qualità e quella determinazione per ribaltare il 2-0 loro - ha aggiunto il tecnico rossonero -. Noi possiamo fare molto meglio, potevamo uscire da questo doppio confronto diversamente. Invece non siamo riusciti ad alzare il nostro livello". Poi ha concluso: "Dovevamo essere più lucidi, intensi, non forzando le giocate. Quando ci sono capitate le occasioni poi non le abbiamo finalizzate. Nelle giocate decisive sono stati più bravi, non siamo stati di livello alto".

23:41

De Rossi, sospiro di sollievo: "Dopo l'annuncio del rinnovo avevo paura..."

Dopo Roma-Milan e la qualificazione alle semifinali di Champions League a Daniele De Rossi è stato chiesto anche di commentare il rinnovo del suo contratto annunciato dal club: "Non c'era modo migliore per chiudere questa giornata - ha detto il tecnico giallorosso ai microfoni della Rai -. Avevo un po' paura che questa bella notizia potesse rovinare la partita di stasera e invece siamo stati premiati da una partita eccezionale dei ragazzi, sono orgoglioso di essere il loro allenatore".

23:34

De Rossi esalta la Roma su Sky: "Cuore e intelligenza tattica"

De Rossi applaude la sua Roma dopo la vittoria sul Milan all'Olimpico che è valsa la qualificazione alle semifinali di Europa League: "Per eliminare una squadra forte come il Milan bisognava rasentare la perfezione - ha detto il tecnico giallorosso ai microfoni di Sky - e stasera in dieci occorrevano un grande cuore e intelligenza tattica. Siamo stati bravi a difenderci nel momento in cui serviva farlo".

23:31

Roma-Milan, festa giallorossa a bordo campo con N'Dicka

Alla fine della partita vinta all'Olimpico contro il Milan dalla Roma a bordo campo è arrivato N'Dicka, reduce dal lo spavento per il malore avuto in campo a Udine. La sua presenza ha fatto impazzire i compagni e dato un sapore ancora più speciale alla festa dei giallorossi per la qualificazione alle semifinali di Europa League. (TUTTI I DETTAGLI)