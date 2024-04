Roma-Bayer Leverkusen: data, orario e tv della semifinale di Europa League

La Roma ha staccato il pass per la semifinale di Europa League all'Olimpico dopo il derby tutto italiano contro il Milan andato in scena nei quarti. Adesso manca solo un ostacolo prima della finalissima del 22 maggio, in programma a Dublino . Si tratta di un appuntamento con la storia: i giallorossi affronteranno ora in una doppia sfida il Bayer Leverkusen fresco campione di Germania (e già affrontato ed eliminato dalla Roma nella passata stagione) che ha invece eliminato gli inglesi del West Ham (campioni della Conference League in carica).

Roma-Bayer Leverkusen, data e orario delle semifinali

L’andata di Roma-Bayer Leverkusen è in agenda giovedì 2 maggio all’Olimpico, mentre il ritorno si giocherà in Germania giovedì 9 maggio, la settimana successiva rispetto al primo round. Entrambe le partite andranno in scena alle ore 21.

Semifinali di Europa League: dove vederle in tv e streaming

Due partite di semifinale con una squadra italiana in campo (oltre alla Roma è rimasta in corsa anche l'Atalanta che sarà opposta a Benfica o Marsiglia), verranno trasmesse in diretta tv in chiaro dalla Rai e in diretta streaming gratuita su Rai Play. Come tutte le sfide di Europa League, anche le due semifinali tra Roma e Bayer Leverkusen saranno inoltre trasmesse in diretta tv per gli abbonati su Dazn e Sky Sport e in diretta streaming per abbonati su Dazn, Sky Go e Now. Le dirette testuali dei match saranno inoltre disponibili sul sito del Corriere dello Sport-Stadio.

Roma, il percorso in Europa League

La Roma ha superato il girone di Europa League da seconda classificata dietro allo Slavia Praga. Quindi ha affrontato e battuto nel playoff gli olandesi del Feyenoord retrocessi dalla Champions League e poi gli inglesi del Brighton guidati da De Zerbi negli ottavi di finale, prima di eliminare appunto il Milan nel doppio derby dei quarti.