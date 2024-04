Roma-Milan ore 21: dove vederla in tv, streaming e formazioni

Roma-Milan, l'orario

La sfida tra Roma e Milan si disputerà oggi, giovedì 18 aprile, alle ore 21, allo stadio Olimpico di Roma.

Dove vedere Roma-Milan in diretta tv

La partita tra Roma e Milan sarà visibile in diretta in chiaro su Rai Uno ma anche su Dazn e sui canali Sky Sport Uno e Sky Sport 252. Potrete seguire l'incontro anche con la diretta testuale sul Corriere dello Sport-Stadio.

Dove vedere Roma-Milan in streaming

Oltre alla diretta tv, potrete seguire l'incontro Roma-Milan in streaming scaricando le app Rai Play, Dazn, Sky Go e Now sui vostri dispositivi mobili tv, tablet, smarpthone e pc.

La probabile formazione di De Rossi

ROMA (4-4-2): Svilar; Celik, Mancini, Smalling, Spinazzola, El Shaarawy, Bove, Peredes, Pellegrini; Dybala, Lukaku. A disposizione: Rui Patricio, Boer, Karsdorp, Angelino, Llorente, Zalewski, Renato Sanches, Aouar, Baldanzi, Abraham, Azmoun, Joao Costa.

Indisponibili: N'Dicka, Kristensen, Huijsen. Squalificati: Cristante. Diffidati: Spinazzola, Paredes. Allenatore: De Rossi.

La probabile formazione di Pioli

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Tomori, Gabbia, Theo Hernandez; Bennacer, Reijnders; Pulisic, Loftus-Cheek, Leao; Giroud. A disposizione: Sportiello, Nava, Thiaw, Florenzi, Terracciano, Adli, Musah, Zeroli, Chukwueze, Jovic, Okafor.

Indisponibili: Kalulu, Kjaer. Squalificati: -. Diffidati: Maignan, Calabria, Musah, Leao. Allenatore: Pioli.

Roma-Milan, la cronaca

Un gol di Mancini, il secondo di fila in pochi giorni dopo quello nel derby, ha regalato alla Roma la vittoria nell'andata dei quarti di finale di Europa League. Grande attesa per il ritorno in programma questa sera. Record d'incasso all'Olimpico, atmosfera che si preannuncia fantastica, gara in bilico, novanta minuti o più tutti da vivere.

Le due squadre puntano alla semifinale di Europa League, l'altro obiettivo stagionale oltre alla conquista della Champions League in campionato. Il Milan ormai l'ha blindata col secondo posto e ora attende il derby con l'Inter di lunedì, la Roma è reduce dalla gara interrotta nel finale contro l'Udinese per il malore a N'Dicka e occupa attualmente il quinto posto. Adesso le attenzioni per entrambe sono rivolte solo all'Europa.