"Liverpool, è concreta la pista Slot per il dopo Klopp"

Klopp si appresta a dire addio al Liverpool . Il prossimo 19 maggio l'avventura del tecnico tedesco sulla panchina dei Reds sarà ai titoli di coda in concomitanza con la sfida contro il Wolverhampton ad Anfield . Il club inglese continua il casting per scegliere il suo successore. In ribasso le quotazioni di Rubén Amorim , prende quota la candidatura dell'olandese Arne Slot . A rivelarlo è AS.

Slot al Liverpool, il Feyenoord pronto ad alzare le barricate

Michael Edwards, direttore sportivo del Liverpool, avrebbe posto in cima alla lista di gradimento l'allenatore del Feyenoord, eliminato ai playoff di Europa League dalla Roma. Slot non ha una clausola rescissoria e il Feyenoord ha già fatto sapere che proverà a trattenerlo: "Ha dato un volto al Feyenoord. Noi abbiamo risposto prolungando il suo contratto dal 2025 al 2026. In ogni caso diamo per scontato che sarà il nostro allenatore anche il prossimo anno. Abbiamo già sperimentato questa situazione in passato e ci prenderemo cura dei nostri interessi”, l'avvertimento al Liverpool Echo di Dennis te Kloese, direttore sportivo della squadra olandese.

Slot e l'esperienza con il vice di Klopp

In Inghilterra assicurano che l'obiettivo sportivo del Liverpool è un allenatore giovane e con idee simili all'identità calcistica che Klopp si lascerà alle spalle. Al Cambuur, nella sua prima esperienza da allenatore, Slot ha inoltre avuto modo di lavorare con Pep Ljinders, assistente di Klopp.