Sagna: "Al Benevento solo per De Zerbi. Sembrava di essere al Manchester City"

Nel febbraio del 2018 si è concluso uno dei trasferimenti più inaspettati del passato recente: il Benevento aveva ingaggiato a parametro zero Bacary Sagna , terzino francese rimasto svincolato dopo l'ultima esperienza in Premier League al Manchester City .

Sagna: "In Italia solo per de Zerby"

Una decisione che il diretto interessato ha spiegato nel documentario "The rise of Roberto De Zerbi", dedicato dal Brighton all'allenatore italiano: "Andai in Italia soltanto per essere allenato da De Zerbi. Nessuno capì la mia scelta di andare al Benevento - ha aggiunto l'ex Arsenal - ma ora credo che la gente si sia data una risposta: ero allenato da uno dei migliori tecnici al mondo. Al Manchester City sono stato allenato da Pep Guardiola e De Zerbi, fin dai primi allenamenti, me lo ha ricordato tantissimo".

"Mi sembrava di essere ancora al Manchester City"

Sagna ha poi concluso: "Sono gli unici allenatori che hanno parlato con me di attaccamento alla maglia e dedizione.Anche se le infrastrutture erano diverse, in quel periodo al Benevento mi sembrava di essere ancora al Manchester City". Durante quello scorcio di carriera in Serie A. il terzino ha collezionato tredici presenze e un gol.